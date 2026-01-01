Allegri A Cagliari gara complicata e importante out Nkunku

Allegri ha sottolineato la difficoltà della prossima partita contro il Cagliari, evidenziando l’importanza di ottenere un risultato positivo. Con Nkunku indisponibile, la sfida si presenta ancora più impegnativa. L'allenatore ha ricordato che entrare tra le prime quattro non è semplice, a causa dell’equilibrio in classifica, e richiede attenzione e determinazione fin dalle prime gare del nuovo anno.

"Entrare fra le prime 4 non è facile, c'è grande equilibrio" CARNAGO (VARESE) - "Domani è una partita complicata, lo è ancora di più delle altre perchè è la prima dell'anno e per valore è simile a quella di Udine alla quarta giornata: la classifica si va delineando e bisogna essere bravi a fare un

