Allarme Mekong | corsa contro il tempo per salvare il fiume più importante del Sud-Est Asiatico

Il Mekong, uno dei fiumi più lunghi e vitali del Sud-Est Asiatico, attraversa sei paesi e rappresenta una risorsa fondamentale per milioni di persone. Tuttavia, negli ultimi anni, il suo equilibrio è messo a dura prova da interventi umani e cambiamenti climatici. La corsa contro il tempo per preservare questo importante corso d’acqua diventa sempre più urgente, per garantire il suo ruolo ecologico e socio-economico nel futuro della regione.

Il Mekong non è un fiume come tutti gli altri. Con i suoi quasi 5mila chilometri è il terzo più lungo dell' Asia – dopo lo Yangtze e il Fiume Giallo – e il 12esimo del mondo, lambisce o attraversa sei Paesi e sfocia nel Mar Cinese Meridionale. È inoltre una culla di biodiversità – ospita più di mille specie di pesci, alcuni rarissimi come il delfino dell'Irrawaddy – e, soprattutto, rappresenta una risorsa fondamentale per milioni di persone. Il sostentamento di contadini e agricoltori della regione dipende infatti dalle sue piene stagionali. Le acque del Mekong fertilizzano campi, consentono la pesca e regolano l' agricoltura di comunità tradizionali.

