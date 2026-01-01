Alessandro Finzi morto il padre del coniglio leprino di Viterbo
È venuto a mancare il professor Alessandro Finzi, figura di rilievo nel campo della ricerca e legato alla tradizione del coniglio leprino di Viterbo. Studioso di grande competenza, ha saputo integrare la passione per il territorio con un approccio scientifico e una visione internazionale. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità locale e per il settore di riferimento.
È morto il professor Alessandro Finzi, il padre del coniglio leprino di Viterbo e uno studioso di straordinario valore, capace di unire ricerca, territorio e visione globale. Tra i nomi più autorevoli della zootecnia italiana e internazionale, si è spento il 30 dicembre all'età di 94 anni.Chi è. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Addio ad Alessandro Finzi, il padre del coniglio leprino di Viterbo Viterbo - Aveva 94 anni – Docente universitario di fama internazionale, è stato una figura centrale per l’Università della Tuscia e per lo sviluppo della ricerca zootecnica Articolo: https://www.tusc - facebook.com facebook
