Alessandro Finzi morto il padre del coniglio leprino di Viterbo

È venuto a mancare il professor Alessandro Finzi, figura di rilievo nel campo della ricerca e legato alla tradizione del coniglio leprino di Viterbo. Studioso di grande competenza, ha saputo integrare la passione per il territorio con un approccio scientifico e una visione internazionale. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità locale e per il settore di riferimento.

