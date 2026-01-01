Alcaraz si dimentica di Ferrero Negli scatti del Mio vero 2025 l’ex coach non c’è

Nelle immagini del progetto “Mio vero 2025”, Carlos Alcaraz appare senza l’ex coach Ferrero, suscitando curiosità tra gli appassionati di tennis. La stagione 2025 rappresenta uno dei momenti più significativi della carriera del giovane atleta, evidenziando il suo percorso di crescita e successi. Questa assenza nei scatti evidenzia un cambiamento importante nel suo percorso professionale e personale.

Carlos Alcaraz non dimenticherà mai la stagione 2025, una delle migliori della sua pur breve e brillante carriera. Due titoli del Grande Slam (Roland Garros e US Open), numero uno Atp a fine anno. Un’annata che ha consacrato definitivamente il talento di Murcia, ma che ha fatto rumore anche lontano dai campi da tennis. Ne parla As L’atleta spagnolo ha infatti chiuso il 2025 con una brusca e inaspettata rottura con il suo allenatore. Il più grande sostenitore fin dai suoi esordi nello sport, Juan Carlos Ferrero. Una separazione che ha scosso il mondo del tennis e ha fatto notizia in tutto il mondo, innescando una lunga scia di commenti, analisi e prese di posizione, comprese uno scambio di dichiarazioni tra lo stesso Ferrero e persone vicine ad Alcaraz. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

