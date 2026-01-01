Albero distrutto dai botti di Capodanno l' assessore Aprile | Danno da 8000 a 18mila euro

L’assessore all’Ambiente di Foggia, Lucia Aprile, ha denunciato il danneggiamento di un albero nel cortile di un condominio di viale Giuseppe Di Vittorio, causato dai botti di Capodanno. L’episodio ha provocato danni stimati tra 8.000 e 18.000 euro. Aprile ha espresso preoccupazione per le conseguenze ambientali e ha sottolineato l’importanza di rispettare le normative contro l’uso eccessivo di esplosivi durante le festività.

