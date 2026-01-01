Al via il progetto Maggiordomo di quartiere

Da padovaoggi.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Gal Patavino prosegue nella sua importante attività di supporto al proprio territorio di riferimento, quello che va dai Colli Euganei all’Adige, con l’erogazione di un contributo complessivo per quasi 580mila euro destinato a 26 progetti agricoli del territorio. Grazie a questo intervento le. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

Leggi anche: Nasce il quartiere dell’innovazione. Al centro del progetto c’è Villa Zari

Leggi anche: «Cartoline dal vicinato», il progetto che valorizza i negozi di quartiere a Bergamo

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

GAL Patavino: 600 mila euro per innovazione agricola e servizi alla comunità; GAL Patavino: 600 mila euro all’innovazione sostenibile agricola e al supporto alla popolazione.

via progetto maggiordomo quartiereAl via il progetto "Maggiordomo di quartiere" - Il Gal Patavino prosegue nella sua attività di supporto al proprio territorio, dai Colli Euganei all’Adige, con l’erogazione di un contrib ... padovaoggi.it

Greco-Pirelli, via libera di Palazzo Marino al progetto per l’ex scalo ferroviario: unirà i quartieri Precotto e Bicocca - Pirelli in un quartiere a vocazione giovanile con case a prezzo calmierato La cerniera tra due quartieri: Precotto e Bicocca ... milano.corriere.it

Polemica sui lavori in via Quartieri: "Un incontro per spiegare il progetto" - A Bagnone infuria la polemica sul cantiere che da tempo interessa via Nicolò Quartieri. lanazione.it

Kilimani 2026: il progetto di questo costruttore cinese è il futuro dell'abitare di lusso? #inves...

Video Kilimani 2026: il progetto di questo costruttore cinese è il futuro dell'abitare di lusso? #inves...

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.