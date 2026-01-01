Al Teatro Maddalene La difficilissima storia della vita di Ciccio Speranza

Al Teatro Maddalene, il 8 e 9 gennaio 2025 alle ore 19, si terrà

Al Maddalene il nuovo anno inizia con un appuntamento imperdibile di spettacolo di prosa. Quando e dove8, 9 gennaio 2025 ore 19.30Teatro Maddalene, PadovaLo spettacoloCiccio Speranza è pieno di sogni: uno di questi, troppo grande per poter restare nel cassetto, è che vuole danzare. La famiglia.

