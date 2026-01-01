Al-Hilal Theo Hernandez è inarrestabile | vittoria con una sua doppietta | VIDEO

Theo Hernandez, ex Milan, si conferma protagonista nella Saudi Pro League con una doppietta decisiva nell'incontro tra Al-Hilal e Al-Kholood Club. La sua prestazione ha contribuito alla vittoria per 3-1, posizionando la squadra al secondo posto in classifica. Un risultato che evidenzia la continuità della sua crescita e il ruolo importante che ricopre nel club.

Theo Hernandez, ex Milan, domina nella Saudi Pro League: doppietta decisiva in Al-Kholood Club-Al-Hilal 1-3 e secondo posto per i suoi. Theo Hernandez, ex terzino sinistro del Milan per sei stagioni, dal 2019 al 2025, è un dominatore assoluto nella Saudi Pro League, massimo campionato dell'Arabia Saudita: doppietta decisiva in Al-Kholood Club-Al-Hilal 1-3, ultima di campionato, e secondo posto in classifica dietro l'Al-Nassr per la squadra di Simone Inzaghi. Guarda il video con i gol di Theo: il secondo è una vera prodezza!. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

