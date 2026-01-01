Akanji Inter riscatto deciso | il club pronto a confermare il leader della difesa
Akanji Inter rappresenta una sicurezza per la difesa nerazzurra. Il centrale svizzero ha dimostrato di essere un elemento affidabile, convincendo sia la dirigenza che l’allenatore con le sue prestazioni. La società si prepara a formalizzare il riscat, confermando il giocatore come punto fermo del reparto difensivo nella prossima stagione.
Inter News 24 Akanji Inter è già una certezza tecnica e tattica: il centrale svizzero ha convinto dirigenza e allenatore con il suo rendimento. L’Inter ha preso una decisione chiara su Manuel Akanji. Il difensore classe 1995, arrivato dal Manchester City, verrà riscattato a prescindere dall’esito della stagione. Nell’accordo iniziale è previsto l’obbligo di acquisto in caso di vittoria dello scudetto, ma in viale della Liberazione la scelta è già maturata: Akanji resterà in nerazzurro comunque. Il rendimento del centrale svizzero ha superato ogni aspettativa. Inseritosi rapidamente nei meccanismi della squadra, è diventato un punto di riferimento per il reparto arretrato, dimostrando personalità, continuità e una straordinaria capacità di adattamento. 🔗 Leggi su Internews24.com
Akanji, con lo scudetto sarà riscatto obbligato. Ma Inter ha deciso: se non dovesse vincerlo… - Sei mesi da coltellino svizzero aggiunto, un po’ braccetto e un po’ centrale, affidabilissimo ... msn.com
Akanji primo colpo Inter: riscatto deciso! Per il dopo Acerbi osservato l'ex Juve e quella percentuale... - È bastato, infatti, appena un mese a Manuel Akanji per prendersi un posto da titolare fisso in nerazzurro e soprattutto conquistare integralmente il mondo Inter. tuttosport.com
Akanji si è preso l’Inter: già in conto 15 milioni per il riscatto a fine stagione - L’arrivo di Manuel Akanji a Milano soltanto a ridosso del gong della finestra estiva non deve trarre in inganno. corrieredellosport.it
L’operazione Inter-Manchester City per Manuel Akanji: 2 milioni per il prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Come già anticipato, anche dai più grandi esperti di mercato, l'affare si farà! - facebook.com facebook
Atalanta-Inter 0-1, le pagelle: Akanji guida, Luis Henrique timido, Djimsiti fa un regalo x.com
