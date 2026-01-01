Akanji Inter rappresenta una sicurezza per la difesa nerazzurra. Il centrale svizzero ha dimostrato di essere un elemento affidabile, convincendo sia la dirigenza che l’allenatore con le sue prestazioni. La società si prepara a formalizzare il riscat, confermando il giocatore come punto fermo del reparto difensivo nella prossima stagione.

Inter News 24 Akanji Inter è già una certezza tecnica e tattica: il centrale svizzero ha convinto dirigenza e allenatore con il suo rendimento. L’Inter ha preso una decisione chiara su Manuel Akanji. Il difensore classe 1995, arrivato dal Manchester City, verrà riscattato a prescindere dall’esito della stagione. Nell’accordo iniziale è previsto l’obbligo di acquisto in caso di vittoria dello scudetto, ma in viale della Liberazione la scelta è già maturata: Akanji resterà in nerazzurro comunque. Il rendimento del centrale svizzero ha superato ogni aspettativa. Inseritosi rapidamente nei meccanismi della squadra, è diventato un punto di riferimento per il reparto arretrato, dimostrando personalità, continuità e una straordinaria capacità di adattamento. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Akanji Inter, riscatto deciso: il club pronto a confermare il leader della difesa

Leggi anche: Atalanta Inter, tutto pronto per il duello al centro della difesa: Hien contro Akanji, affidabilità a confronto

Leggi anche: Chivu Inter, con Akanji il tecnico rumeno ha alzato il muro: difesa ritrovata e nuovo leader

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Akanji, con lo scudetto sarà riscatto obbligato. Ma Inter ha deciso: se non dovesse vincerlo… - Sei mesi da coltellino svizzero aggiunto, un po’ braccetto e un po’ centrale, affidabilissimo ... msn.com