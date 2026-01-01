Aiutateci a trovare i nostri figli L' appello dei genitori di Emanuele e Giovanni

Un appello dei genitori di Emanuele e Giovanni, ancora dispersi dopo l’incidente di Crans-Montana, in Svizzera. In queste ore di grande preoccupazione, chiedono aiuto per rintracciare i loro figli, sperando in una risposta che possa portare conforto e speranza. La loro richiesta è un invito alla solidarietà e alla collaborazione di tutti per ritrovare i ragazzi al più presto.

Sono ore di dolore e tragedia, di disperazione e di angoscia per i genitori dei ragazzi ancora dispersi dopo la tragedia di Crans-Montana, in Svizzera. " Abbiamo sei dispersi e 13 ricoverati italiani in vari nosocomi svizzeri e al Niguarda di Milano ", ha dichiarato al Tg1 l'ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado. " Le autorità cantonali poco fa durante un briefing hanno comunicato che il numero delle vittime non ancora identificate è 47 mentre quello dei feriti è di 112 di cui 107 identificati. Le autorità stanno informando direttamente le famiglie dei feriti ", ha aggiunto. Non si danno pace le famiglie di Giovanni Tamburi e di Emanuele Galeppini, rispettivamente di 16 e 17 anni, di cui le famiglie non hanno notizie da ieri a mezzanotte.

