AIDIA e Princi approfondiscono il ruolo delle competenze STEAM nell’Europa delle opportunità. Attraverso incontri dedicati, si promuove un dialogo sul valore del talento e sulla necessità di sviluppare competenze chiave per il futuro. Questi momenti di confronto vanno oltre la semplice presentazione di progetti, offrendo spazi di riflessione e condivisione di idee, fondamentali per costruire un percorso condiviso verso l’innovazione e la crescita.

AIDIA e l’Europa delle competenze: quando il talento diventa visione condivisa. Ci sono incontri che non si limitano a presentare un progetto, ma aprono spazi di riflessione. La presentazione dei Laboratori Tecnici STEAM promossi da AIDIA Reggio Calabria è stata uno di questi momenti: un’occasione in cui istituzioni, professioni e comunità hanno dialogato non solo su ciò che si fa, ma su ciò che si può diventare. Ospite dell’iniziativa, l’europarlamentare Giusi Princi, che ha conversato con la giornalista Eva Giumbo e con una rappresentanza degli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri, portando nel confronto una prospettiva europea che si intreccia profondamente con le sfide del territorio. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - AIDIA, Princi riflette su talento e competenze STEAM

Leggi anche: Scuola, 6 milioni per potenziare le competenze degli studenti calabresi: l'annuncio di Giusi Princi

Leggi anche: Valve ridisegna il suo futuro: Steam Machine, Steam Frame e il ritorno di Steam Controller

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Giusi Princi: “valorizzare il talento femminile nelle discipline STEAM per un’Europa più innovativa” - “Un’Europa che perde talento femminile nei settori tecnici e scientifici è un’Europa che rinuncia alla propria capacità di innovare e competere. strettoweb.com