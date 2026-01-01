Agenda 2026 | un anno di giardinaggio… sotto il cappello
L’Agenda 2026 della Giardiniera si presenta come uno strumento utile e pratico per pianificare l’anno dedicato al giardinaggio. Con un’attenzione particolare ai dettagli e alla semplicità, questa edizione mette in evidenza il tema del cappello, simbolo di protezione e stile. Un compagno affidabile per chi desidera organizzare con cura le attività di tutto l’anno, mantenendo un approccio sobrio e funzionale.
O gni anno l’Agenda della Giardiniera sceglie un filo conduttore e per il 2026 al centro della scena c’è il cappello. Non uno qualunque, ma quello della giardiniera, raccontato in tutte le sue declinazioni: pratiche, eleganti, simboliche. Un viaggio che attraversa il tempo e lo stile, dal cappellaccio da lavoro al basco in feltro per l’inverno, dalla cloche sofisticata alla paglietta romantica ornata di fiori. Euroflora 2025: Genova si trasforma in un giardino incantato tra fiori, design e futuro green X Leggi anche › Giardinaggio sostenibile: 10 idee per un giardino che fa bene al pianeta Agenda della giardiniera: un 2026 sotto il cappello. 🔗 Leggi su Iodonna.it
