Le ultime notizie sul mercato del Napoli rivelano un importante aggiornamento riguardante l'affare di Romano, con un imprevisto colpo di scena. A gennaio, sono numerosi i rumors che circolano, alimentando l’attesa per le prossime mosse della società partenopea. Dopo un 2025 positivo, il club si prepara a proseguire il percorso di crescita, confidando di rafforzare la squadra sotto la guida di Antonio Conte.

Gennaio è appena iniziato e sono già tantissimi rumors che stanno caratterizzando questo anno nuovo. Per il Napoli, si spera che il 2026 sia ricco di soddisfazioni così come è stato il 2025 e la società partenopea ha tutte le intenzioni di continuare sul percorso segnato da Antonio Conte, anche in sede di calciomercato. In questo modo vanno lette le eventuali mosse degli azzurri per gennaio, pur consapevoli che il vincolo del mercato a saldo zero può creare qualche problema, Intanto, c’è da depennare, a quanto pare, un’idea che nelle ultime settimane era spuntata per l’attacco. visto che Valentin Castellanos è a un passo dal West Ham, lasciando quindi la Lazio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - “Affare fatto”: l’ultim’ora di Romano riguarda anche il Napoli, colpo di scena inaspettato!

Leggi anche: ULTIM’ORA – Addio Napoli, c’è l’annuncio di Romano: “Accordo raggiunto”

Leggi anche: Meloni, la notizia arriva proprio ora: che colpo di scena inaspettato!

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Il #WestHam, come anticipato, si inserisce con prepotenza nell’affare #Castellanos. Il club inglese potrebbe arrivare a fare un’offerta importante alla #Lazio, tendando di superare la concorrenza del #Flamengo (che nelle ultime ore ha virato con decisione su # x.com

Ribaltone nelle ultime ore in casa Milan sul mercato Un affare che sembrava fatto è saltato definitivamente e ora Tare cerca nuove soluzioni per la fascia in Scoprite tutti i dettagli nel link nel 1° commento - facebook.com facebook