AEW | Ricochet chiude il 2025 da campione i suoi scagnozzi infortunano Luchasaurus

Nel 2025, Ricochet si riconferma campione AEW, mantenendo il titolo nonostante l’intervento dei Gates of Agony, che hanno causato un infortunio a Luchasaurus. Dopo il match, il gruppo ha aggredito brutalmente l’avversario, evidenziando le tensioni e le strategie in gioco. La vittoria di Ricochet si inserisce in un contesto di sfide e alleanze che caratterizzano l’ultimo periodo dell’anno nel panorama wrestling.

Il campione supera il challenger con l'aiuto dei Gates of Agony, che dopo il match devastano Luchasaurus con una brutale aggressione alla spalla già infortunata Ricochet chiude il 2025 con il titolo ancora in vita. Ricochet entra nel 2026 da campione. Nell'ultimo AEW Dynamite dell'anno, l'edizione speciale New Year's Smash, il leader dei Demand ha difeso con successo l' AEW National Championship contro Jack Perry, chiudendo la contesa nata a Worlds End. Il title shot di Perry era arrivato proprio dal pay-per-view della scorsa settimana: durante lo Zero Hour, il match tra Jurassic Express e JetSpeed contro i Demand e Josh Alexander si era concluso con Perry che aveva schienato proprio Ricochet, guadagnandosi così l'opportunità titolata.

