Il campione apre Dynamite: New Year’s Smash lanciando via il titolo ufficiale e ripresentando la versione Burberry che aveva caratterizzato il suo primo regno MJF detta le sue regole da campione. Maxwell Jacob Friedman ha aperto l’ultimo AEW Dynamite del 2025 con un gesto che ha fatto discutere: ha lanciato fuori dal ring l’ AEW World Championship ufficiale per poi rivelare il ritorno della sua cintura personalizzata, la famigerata versione “Triple B” in stile Burberry che aveva accompagnato il suo primo regno da campione del mondo. Di fronte alla reazione mista del pubblico di Omaha, MJF ha messo in chiaro la sua posizione: non gli interessa la tradizione né rendere felice qualcuno nel backstage. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: MJF riporta in vita la cintura “Triple B” ma é già pieno di sfidanti

