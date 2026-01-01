AEW | Alex Windsor debutterà in STARDOM

Durante il New Year Dream 2026 a Shinjuku, Alex Windsor, lottatrice della AEW, farà il suo debutto in STARDOM, affrontando due match. La vittoria su Mercedes Mone rappresenta un passo importante nella sua carriera, aprendo nuove opportunità nel panorama della lotta professionistica internazionale. Questo evento segna un momento significativo per la wrestler britannica e per il riconoscimento delle sue capacità nel settore.

La lottatrice della AEW affronterà due impegni nel corso del New Year Dream 2026 a Shinjuku, in Giappone La vittoria su Mercedes Mone apre nuove porte. Alex Windsor sta vivendo un momento d’oro. Dopo aver conquistato il RevPro Undisputed British Women’s Championship battendo Mercedes Mone nell’edizione Holiday Bash di AEW Collision, la lottatrice britannica è pronta a varcare un nuovo traguardo: il debutto in STARDOM. La World Wonder Ring STARDOM ha annunciato in settimana che la Windsor sarà protagonista del New Year Dream 2026, in programma sabato 3 gennaio presso lo Shinjuku FACE di Tokyo. Due match in un solo giorno per Alex Windsor. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

