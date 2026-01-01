Adzic Juve definito il percorso per i prossimi mesi | la società mette al primo posto la sua crescita e prepara un piano per massimizzarne lo sviluppo
Adzic Juve ha delineato il proprio percorso per i prossimi mesi, focalizzandosi sulla crescita sostenibile e sulla valorizzazione del talento. La società ha predisposto un piano strategico per favorire lo sviluppo dei giocatori e massimizzare le potenzialità del team. In questa fase, l’attenzione è rivolta a un percorso di formazione e maturazione, con l’obiettivo di rafforzare la struttura e preparare il terreno per future opportunità.
Adzic Juve, tracciata la linea: il club punta a tutelare e far esplodere il talento con un percorso studiato per accelerarne la maturazione La parabola di Vasilije Adzic in questa prima parte di stagione ha preso una piega inattesa, trasformandosi in un rapido passaggio dal palcoscenico principale a un ruolo sempre più defilato. Il classe . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
