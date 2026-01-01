Adzic Juve definito il futuro del giovane bianconero | l’obiettivo è valorizzare la sua crescita la società si muoverà in questo modo

Adzic Juve, giovane talento del settore giovanile bianconero, è al centro dell’attenzione per la sua crescita e sviluppo. Dopo aver esordito nel derby d’Italia, il club valuta un possibile prestito per favorirne l’esperienza e il miglioramento. La società monitora attentamente la sua evoluzione, con l’obiettivo di valorizzare le sue potenzialità nel rispetto del suo percorso di formazione.

Adzic Juve, spazio ridotto con Spalletti: dopo il gol nel derby d'Italia, il talento montenegrino potrebbe partire in prestito per crescere altrove. La parabola di Vasilije Adzic in questa prima parte di stagione ha assunto contorni inaspettati, passando rapidamente dalle luci della ribalta a un ruolo sempre più marginale. Il classe 2006 sembrava destinato a una consacrazione immediata dopo quella notte magica in cui, con una giocata d'autore, aveva deciso il derby d'Italia contro l'Inter, regalando una vittoria pesantissima ai bianconeri. Quel gol sembrava il preludio a un'annata da protagonista, ma le dinamiche del campo hanno raccontato una storia diversa.

