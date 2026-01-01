Acf anticipo di giornata per ACF Arezzo-Vicenza

ACF Arezzo informa che la partita contro il Vicenza, valida per la 14ª giornata del Campionato di Serie B Femminile e prima del girone di ritorno, sarà disputata in anticipo rispetto alla data originariamente prevista. La scelta è stata confermata dalla Divisione Serie B, che ha deciso di anticipare l'incontro. La partita si svolgerà in conformità con il calendario aggiornato.

Arezzo, 1 gennaio 2026 – ACF Arezzo comunica che la gara tra ACF Arezzo e Vicenza, valevole per la 14ª giornata del Campionato di Serie B Femminile – prima giornata del girone di ritorno – è stata selezionata dalla Divisione Serie B per essere disputata nell'anticipo di giornata. Come previsto dal regolamento, una partita per ogni turno di campionato viene scelta dalla Divisione per essere anticipata al sabato. Per le amaranto si tratta del secondo anticipo, dopo la gara contro il Lumezzane valevole per la 10ª giornata di campionato. Il match di ritorno tra ACF Arezzo e Vicenza, dopo la gara d'andata conclusa con la vittoria amaranto per 2-1, si giocherà quindi sabato 24 gennaio 2026, alle ore 14:30, presso il Campo "Bruno Nespoli" di Arezzo.

