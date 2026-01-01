Acerra prima la lite poi gli spari al distributore Q8 | due bossoli rinvenuti

Nella notte ad Acerra, i Carabinieri sono intervenuti presso il distributore Q8 di corso Vittorio Emanuele a seguito di una lite tra clienti, conclusasi con alcuni colpi di pistola. Durante l’intervento sono stati rinvenuti due bossoli, senza ulteriori feriti o danni. L’episodio evidenzia l’importanza di mantenere la calma e la sicurezza nei punti di rifornimento. Le forze dell’ordine stanno accertando le responsabilità e le dinamiche dell’accaduto.

Spari dopo lite al distributore di benzina, arrivano i Carabinieri. Questa notte, i militari dell’arma della stazione di Acerra sono intervenuti in corso Vittorio Emanuele, presso il distributore di carburante Q8, a seguito di una lite tra clienti. Secondo le prime ricostruzioni, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Acerra, prima la lite poi gli spari al distributore Q8: due bossoli rinvenuti Leggi anche: Acerra, spari nella sede della guardia medica: rinvenuti quattro bossoli Leggi anche: Spari al benzinaio durante una lite: trovati due bossoli Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Spari al benzinaio durante una lite: trovati due bossoli. Acerra, lite al distributore di benzina: partono spari, due bossoli rinvenuti - Questa notte i carabinieri della stazione di Acerra sono intervenuti in corso Vittorio Emanuele, presso il distributore di carburante Q8, per una lite. ilmattino.it

Spari al benzinaio durante una lite: trovati due bossoli - Nella notte di Capodanno i carabinieri della stazione di Acerra sono intervenuti in corso Vittorio Emanuele, presso il distributore di carburante Q8, per una lite. napolitoday.it

Nel 2026 Acerra e Portici saranno più povere di luoghi di “carta”non vogliono che organizziate nessun flash mob desideravano essere frequentate prima, in bocca al lupo per il vostro futuro - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.