Acerra prima la lite poi gli spari al distributore Q8 | due bossoli rinvenuti

Nella notte ad Acerra, i Carabinieri sono intervenuti presso il distributore Q8 di corso Vittorio Emanuele, dove si era verificata una lite tra clienti. Durante l’intervento, sono stati rinvenuti due bossoli di arma da fuoco. L’episodio ha suscitato particolare attenzione, anche se al momento non risultano feriti o dettagli sulle eventuali conseguenze della sparatoria.

Spari dopo lite al distributore di benzina, arrivano i Carabinieri. Questa notte, i militari dell'arma della stazione di Acerra sono intervenuti in corso Vittorio Emanuele, presso il distributore di carburante Q8, a seguito di una lite tra clienti.

Acerra, lite di Capodanno finisce tra gli spari - Un Capodanno segnato dalla paura ad Acerra, dove una lite tra clienti si è trasformata in un episodio di intimidazione armata. ilmediano.com

Lite al distributore Q8 di Acerra: esplosi colpi di pistola, nessun ferito - ACERRA – Notte movimentata in corso Vittorio Emanuele, dove i Carabinieri della stazione di Acerra sono intervenuti presso il distributore di carburante Lite al distributore Q8 di Acerra: esplosi colp ... marigliano.net

