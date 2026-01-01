Accordo strategico tra Università di Verona e Fondazione Cariverona

L’Università di Verona e la Fondazione Cariverona hanno avviato un accordo strategico volto a promuovere iniziative condivise per lo sviluppo locale. Questa collaborazione mira a valorizzare il ruolo dell’ateneo nel territorio veronese e veneto, favorendo progetti di innovazione e crescita sostenibile. L’intesa rappresenta un passo importante per rafforzare la sinergia tra università e fondazione, contribuendo al progresso sociale ed economico della regione.

