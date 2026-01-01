Accoltellato un prete in centro a Modena fermato un 29enne

Nella giornata di oggi, a Modena, un sacerdote è stato vittimamente accoltellato nel centro città. Un uomo di 29 anni, italiano, è stato prontamente fermato dalle autorità ed è ora sotto indagine con l’accusa di tentato omicidio. L’evento ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità locale, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini per chiarire i dettagli dell’incidente.

AGI - Un 29enne, di nazionalità italiana, è stato fermato perché gravemente indiziato di tentato omicidio del sacerdote Grajales Gaviria Rodrigo. Il missionario di 45 anni, della parrocchia San Giovanni Evangelista di Modena, era stato accoltellato e ferito gravemente due giorni fa, la mattina del 30 dicembre, in centro a Modena. Il prete era stato colpito con un fendente sulla parte sinistra del collo dal giovane che, subito dopo, si era allontanato repentinamente, facendo perdere le proprie tracce. Il sacerdote, soccorso da due dipendenti di una trattoria, era poi stato portato dall'ambulanza all'ospedale Baggiovara e immediatamente sottoposto a un intervento chirurgico che gli ha salvato la vita. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Accoltellato un prete in centro a Modena, fermato un 29enne Leggi anche: Fermato l’aggressore del prete accoltellato alla gola a Modena Leggi anche: Modena, accoltellato prete in centro città La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Modena, prete accoltellato alla gola: si cerca l'aggressore; Modena, prete accoltellato in strada: è ferito; Modena, prete accoltellato alla gola in centro storico: «L'aggressore è fuggito, un tentato omicidio»; Modena, prete di 45 anni accoltellato in strada: “E’ tentato omicidio”. Don Rodrigo accoltellato a Modena, individuato l’aggressore: si procede per tentato omicidio - Il prete colombiano di 45 anni è stato aggredito alle spalle la mattina del 30 dicembre nel centro della città. msn.com

