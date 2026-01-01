Accoltellato in pieno centro a Modena | individuato l’aggressore del sacerdote nessun legame tra i due

Nella mattinata del 30 dicembre, in centro a Modena, un sacerdote colombiano è stato ferito con un coltello. Le forze dell’ordine hanno identificato l’autore dell’aggressione, confermando che tra i due non vi sono legami precedenti. L’individuazione rappresenta un passo importante nelle indagini, che proseguono per chiarire i motivi dell’attacco e le circostanze dell’accaduto.

Aggressione in pieno centro: identificato l'autore. È stato individuato dai carabinieri di Modena l'uomo che la mattina del 30 dicembre ha accoltellato don Rodrigo Gaviria Grajales, sacerdote colombiano di 45 anni, ferendolo gravemente al collo in pieno centro storico. L'aggressione è avvenuta poco dopo le 10.30, nei pressi di via Ganaceto, a pochi passi dalla chiesa della Pomposa. Secondo quanto riferito dagli investigatori, si tratterebbe di un giovane maggiorenne, con problemi di natura psichiatrica e di tossicodipendenza. Al momento non emergerebbero collegamenti tra l'aggressore e il sacerdote: il movente resta dunque avvolto nel mistero.

