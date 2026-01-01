Acciaierie in fiamme una decina di vigili del fuoco in azione per spegnere l’incendio

Il 31 dicembre 2023, i vigili del fuoco di Borgo Valsugana sono intervenuti per domare un incendio presso le Acciaierie locali. Una decina di operatori sono stati coinvolti nelle operazioni di spegnimento, affrontando una situazione complessa durante la giornata di San Silvestro. L’intervento ha richiesto un impegno considerevole per garantire la sicurezza dell’area e delle persone coinvolte.

