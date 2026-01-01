Abusi etilici e un allarme-malore in un' abitazione | gli interventi del personale sanitario nella notte di Capodanno

Nella notte di Capodanno, il personale sanitario della Croce Gialla di Ancona è intervenuto più volte, rispondendo a richieste di emergenza in un’abitazione. Due ambulanze sono state impiegate dalla centrale operativa del 118 per assistere persone coinvolte in episodi di abuso etilico e un allarme-malore. Gli interventi hanno permesso di garantire assistenza e sicurezza durante le festività.

