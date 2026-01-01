Abbiamo trasportato una 25enne ustionata era priva di sensi | i soccorritori italiani sulla strage in Svizzera

Da fanpage.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante i soccorsi nella strage di Capodanno in Svizzera, i nostri operatori hanno trasportato in elicottero una ragazza di 25 anni, gravemente ustionata e priva di sensi. Valerio Segor, capo della protezione civile della Valle d'Aosta, ha fornito dettagli sull'intervento, evidenziando l'impegno e la professionalità degli operatori italiani in una situazione di emergenza complessa.

A Fanpage.it il capo della protezione civile della Valle d'Aosta Valerio Segor ha raccontato il loro intervento di soccorso nella strage di Capodanno in Svizzera: "Abbiamo trasferito in elicottero una ragazza di 25 anni: aveva gravissime ustioni ed è sempre stata priva di sensi". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Strage alla festa di Capodanno a Crans-Montana: 40 morti, 100 feriti. Un medico valdostano: «Catastrofico, abbiamo trasportato pazienti intubati» L'ambasciatore: ci sono italiani di cui non abbiamo notizie

