Abbiamo trasportato una 25enne ustionata era priva di sensi | i soccorritori italiani sulla strage in Svizzera

Durante la notte di Capodanno in Svizzera, i soccorritori italiani hanno intervenuto per una grave emergenza: hanno trasportato in elicottero una giovane donna di 25 anni, gravemente ustionata e priva di sensi. Valerio Segor, capo della protezione civile della Valle d'Aosta, ha condiviso i dettagli dell’intervento, evidenziando la complessità e l’impegno richiesto in situazioni di emergenza come questa.

Il medico valdostano: “Ci hanno chiamato alle 6. Abbiamo trasportato pazienti intubati e gravissimi” x.com

