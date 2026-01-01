Abbiamo trasportato una 25enne ustionata era priva di sensi | i soccorritori italiani sulla strage in Svizzera

Durante la notte di Capodanno in Svizzera, i soccorritori italiani hanno intervenuto per una grave emergenza: hanno trasportato in elicottero una giovane donna di 25 anni, gravemente ustionata e priva di sensi. Valerio Segor, capo della protezione civile della Valle d'Aosta, ha condiviso i dettagli dell’intervento, evidenziando la complessità e l’impegno richiesto in situazioni di emergenza come questa.

A Fanpage.it il capo della protezione civile della Valle d'Aosta Valerio Segor ha raccontato il loro intervento di soccorso nella strage di Capodanno in Svizzera: "Abbiamo trasferito in elicottero una ragazza di 25 anni: aveva gravissime ustioni ed è sempre stata priva di sensi".

Leggi anche: Strage alla festa di Capodanno a Crans-Montana: 40 morti, 100 feriti. Un medico valdostano: «Catastrofico, abbiamo trasportato pazienti intubati» L'ambasciatore: ci sono italiani di cui non abbiamo notizie

