Abbiamo più cani che figli | per il 2026 persi altri 13mila bambini

Da today.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La legge di Bilancio 2026 si trova al centro di un acceso dibattito politico, ma sembra trascurare alcune questioni sociali importanti. Tra queste, il crescente numero di bambini che, secondo stime recenti, potrebbe raggiungere i 13 mila perdite entro il 2026. Un tema che merita attenzione e riflessione, al di là delle polemiche politiche, per comprendere meglio le sfide future del nostro Paese.

Il teatrino della legge di Bilancio 2026, che ha messo sotto pressione il governo di Giorgia Meloni, sembra essersi dimenticato di una parte della realtà. Ce la riproporrà tra qualche settimana l'Istat, quando pubblicherà il bollettino annuale sul numero di bambini nati in Italia nel 2025. 🔗 Leggi su Today.it

