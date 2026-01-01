Abbiamo più cani che figli | per il 2026 già persi 13mila bambini

Da today.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel contesto della legge di Bilancio 2026, spesso si evidenziano questioni di rilievo nazionale. Tuttavia, si tende a trascurare aspetti sociali importanti, come l'aumento dei cani rispetto ai bambini, con oltre 13.000 bambini in meno nel 2026. Questa situazione riflette cambiamenti demografici e sociali che meritano attenzione, evidenziando la necessità di politiche più inclusive e attente alle esigenze delle famiglie e dei giovani.

Il teatrino della legge di Bilancio 2026, che ha messo sotto pressione il governo di Giorgia Meloni, sembra essersi dimenticato di una parte della realtà. Ce la riproporrà tra qualche settimana l'Istat, quando pubblicherà il bollettino annuale sul numero di bambini nati in Italia nel 2025. 🔗 Leggi su Today.it

abbiamo pi249 cani che figli per il 2026 gi224 persi 13mila bambini

© Today.it - Abbiamo più cani che figli: per il 2026 già persi 13mila bambini

Leggi anche: Abbiamo più cani che figli: per il 2026 persi altri 13mila bambini

Leggi anche: Ryanair dice no all’imbarco dei cani più grandi sugli aerei: «Abbiamo già troppi problemi con gli esseri umani»

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Abbiamo più cani che figli | per il 2026 persi altri 13mila bambini.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.