Abbiamo più cani che figli | per il 2026 già persi 13mila bambini

Nel contesto della legge di Bilancio 2026, spesso si evidenziano questioni di rilievo nazionale. Tuttavia, si tende a trascurare aspetti sociali importanti, come l'aumento dei cani rispetto ai bambini, con oltre 13.000 bambini in meno nel 2026. Questa situazione riflette cambiamenti demografici e sociali che meritano attenzione, evidenziando la necessità di politiche più inclusive e attente alle esigenze delle famiglie e dei giovani.

Il teatrino della legge di Bilancio 2026, che ha messo sotto pressione il governo di Giorgia Meloni, sembra essersi dimenticato di una parte della realtà. Ce la riproporrà tra qualche settimana l'Istat, quando pubblicherà il bollettino annuale sul numero di bambini nati in Italia nel 2025.

