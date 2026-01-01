ASaudita | record di esecuzioni capitali 365 nel 2025

Nel 2025, le autorità saudite hanno eseguito 356 condanne a morte, segnando un nuovo record annuale. Questa cifra evidenzia un incremento rispetto agli anni precedenti e suscita attenzione sul fronte delle politiche di giustizia nel regno. I dati, raccolti dall’Afp, riflettono le modalità e le tendenze del sistema penale saudita, suscitando discussioni a livello internazionale.

Riad, 1 gen. (AdnkronosAfp) - Secondo un conteggio dell'Afp, nel 2025 le autorità saudite hanno giustiziato 356 persone, stabilendo un nuovo record per il numero di detenuti giustiziati nel regno in un solo anno. Gli analisti hanno attribuito in gran parte l'aumento delle esecuzioni alla "guerra alla droga" in corso a Riyadh, lanciata negli ultimi anni: molti dei primi arrestati vengono giustiziati solo ora, in seguito a procedimenti legali e condanne. Secondo i dati ufficiali pubblicati dal governo, solo nel 2025 sono state giustiziate 243 persone per casi legati alla droga, secondo il conteggio dell'Afp. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - A.Saudita: record di esecuzioni capitali, 365 nel 2025

Leggi anche: Pena di morte, esecuzioni record nel 2025. Dagli Usa alla Corea del Nord: dov’è in vigore. Noury (Amnesty): “Delegittimato il diritto internazionale” | Le infografiche

Leggi anche: Da sette anni è nel braccio della morte per l'omicidio del marito: sarà graziata se pagherà 100mila euro alla sua famiglia. L'Iran è il Paese con il più alto numero di esecuzioni di donne al mondo: 30 donne solo nel 2025.

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Arabia Saudita, nuovo record di esecuzioni: «347 condannati a morte nel 2025»; Arabia Saudita, numero record di esecuzioni nel 2025.

Arabia Saudita, numero record di esecuzioni nel 2025 - Nonostante l’Arabia Saudita sia un paese che si sta aprendo alla modernità attraverso diverse normative, resta un luogo che, per il secondo anno di fila, frantuma il proprio record di esecuzioni capit ... tag24.it

Arabia Saudita, nuovo record di esecuzioni: «347 condannati a morte nel 2025» - Protestano le organizzazioni per i diritti umani. msn.com

L’Arabia Saudita non ha mai eseguito così tante condanne a morte - Nel 2025 l’Arabia Saudita ha eseguito 347 condanne a morte, il numero più alto da quando organizzazioni internazionali e non governative hanno iniziato a tenere il conto. ilpost.it