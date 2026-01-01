A Roma 28 feriti per i botti di Capodanno | 500 chiamate alla polizia un morto a Malafede
A Roma, durante i festeggiamenti di Capodanno, si sono registrati 28 feriti a causa dei botti, con circa 500 chiamate alla polizia. Purtroppo, si è verificato anche un decesso a Malafede, causato dall’esplosione di un ordigno artigianale. Questi eventi evidenziano i rischi legati all’uso di fuochi d’artificio non autorizzati durante le festività.
Sono ventotto le persone rimaste ferite a Roma a causa dei botti di Capodanno. Una persona ieri è morta a Malafede per lo scoppio di un ordigno artigianale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
