A Parma il cenone in famiglia è costato 130 euro

A Parma, il costo medio del cenone di Capodanno in famiglia si attesta a circa 130 euro, secondo il report del Centro studi di Unimpresa. La spesa ha registrato un aumento di circa il 2% rispetto all’anno precedente, confermando una tendenza alla crescita delle spese festive nelle famiglie parmigiane.

