A Novara la prima nata del 2026 è una bambina

A Novara, la prima bambina nata nel 2026 si chiama Arinass. È venuta al mondo alle 9:06 all'ospedale Maggiore, figlia di genitori italiani e stranieri. Questa nascita segna l'inizio del nuovo anno nel territorio, rappresentando un momento di gioia e speranza per la comunità locale.

É una bambina la prima nata nel 2026 a Novara.Si chiama Arinass ed è venuta al mondo alle 9,06 all'ospedale Maggiore, figlia di papà italiano e mamma straniera.Alla piccola sarà consegnato il nuovo "passaporto culturale" che garantirà la visita gratuita alla famiglia per il primo anno di vita.

