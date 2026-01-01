A Mezzomerico arriva la befana con il Nuovo Teatro Lilliput

Il 6 gennaio, nel giorno dell’Epifania, a Mezzomerico si svolgerà un evento speciale con la venuta della Befana, organizzato dal Nuovo Teatro Lilliput. Alle ore 14:30, in piazza del Municipio, bambini e famiglie sono invitati a partecipare a un pomeriggio dedicato alla tradizione e alla convivialità, in un ambiente semplice e accogliente. Un’occasione per condividere un momento di festa e di comunità nel rispetto delle tradizioni locali.

Martedì 6 gennaio, nel giorno dell'Epifania, alle ore 14,30 appuntamento in piazza del Municipio a Mezzomerico per un pomeriggio magico.Il Nuovo Teatro Lilliput aspetta tutti presso il banco di beneficenza: una occasione speciale per farsi un regalo e fare del bene. Non mancheranno l'arrivo della. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - A Mezzomerico arriva la befana con il Nuovo Teatro Lilliput Leggi anche: Aspettando la Befana…a teatro con "Martina Testadura" Leggi anche: Befana a teatro con 'La burla' - Spettacolo di circo contemporaneo

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.