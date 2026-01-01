a ischia vacanza low cost finisce nel caos arrivano i carabinieri

Durante il periodo di Capodanno, una vacanza ad Ischia si è trasformata in un episodio di tensione presso una struttura alberghiera di Forio. Quanto accaduto ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, evidenziando come anche le mete più tranquille possano riservare imprevisti. Questo episodio evidenzia l’importanza di una gestione accurata e di un clima sereno durante le festività, anche in contesti di vacanza low cost.

Tempo di lettura: 2 minuti Doveva essere un Capodanno all’insegna del divertimento ad Ischia ma si è trasformato invece una vacanza ad alta tensione per clienti e dipendenti di una struttura alberghiera del comune di Forio. Nell’hotel in questi giorni c’erano circa 200 ospiti, giunti sull’isola per trascorrere le festività di fine anno e che avevano acquistato un pacchetto soggiorno in offerta ad un prezzo molto vantaggioso. Diversi turisti proprio nella giornata di ieri hanno però manifestato tutto il proprio malcontento per vari disservizi e disagi che avrebbero caratterizzato il loro soggiorno (come la mancanza di riscaldamento nelle camere e la pessima qualità del cibo) con una protesta diffusa anche attraverso alcuni post sui social media. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

