A Francavilla si rinnova il tuffo di Capodanno | temerari in mare per salutare il 2026 FOTO

A Francavilla al Mare, il tradizionale tuffo di Capodanno ha visto ancora una volta protagonisti uomini e donne pronti a sfidare le basse temperature dell’Adriatico. Decine di partecipanti si sono radunati sulla spiaggia di fronte allo stabilimento Lo Squalo per dare il benvenuto al 2026 con un gesto di coraggio e tradizione, inaugurando il nuovo anno con un momento di condivisione e spirito di iniziativa.

Anche il 2026 è iniziato con il consueto tuffo di Capodanno a Francavilla al Mare. Armati solo di costume e coraggio, decine di partecipanti – uomini e donne – si sono ritrovati sulla spiaggia di fronte allo stabilimento balneare Lo Squalo per sfidare le fredde acque dell'Adriatico.Una tradizione.

