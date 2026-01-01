A Chieti parte Progetto Danza 2026 con i coreografi Martina Nadalini e Roberto Carrozzino

A Chieti prende il via “Progetto Danza 2026”, un percorso formativo promosso dal Centro Studi Danza di Cristina Nudi in collaborazione con M&R Movement. I coreografi Martina Nadalini e Roberto Carrozzino, figure di rilievo nel panorama coreutico nazionale, guidano questa iniziativa che mira a offrire opportunità di crescita e sviluppo nel settore della danza. Un’occasione importante per professionisti e appassionati locali.

Un nuovo entusiasmante percorso formativo prende il via a Chieti: si tratta del Progetto Danza 2026, promosso dal Centro Studi Danza di Cristina Nudi in collaborazione con M&R Movement, la realtà guidata da due nomi noti del panorama coreutico nazionale, Martina Nadalini e Roberto Carrozzino. 🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

