A Chieti parte Progetto Danza 2026 con i coreografi Martina Nadalini e Roberto Carrozzino

A Chieti prende il via “Progetto Danza 2026”, un percorso formativo promosso dal Centro Studi Danza di Cristina Nudi in collaborazione con M&R Movement. I coreografi Martina Nadalini e Roberto Carrozzino, figure di rilievo nel panorama coreutico nazionale, guidano questa iniziativa che mira a offrire opportunità di crescita e sviluppo nel settore della danza. Un’occasione importante per professionisti e appassionati locali.

