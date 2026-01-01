A Cerveteri, il primo torneo di walking football si svolgerà nei prossimi giorni, segnando un importante traguardo per la promozione di questa disciplina tra gli appassionati locali. L’evento, frutto di alcuni mesi di preparazione, mira a coinvolgere diverse fasce di età e promuovere uno stile di vita attivo e salutare attraverso questa variante del calcio, praticabile anche a livello amatoriale.

Cerveteri, 1° gennaio 2026 – Dopo mesi di attività, a Cerveteri, arriva il primo torneo di walking football. A scendere in campo sabato 3 gennaio 2026 saranno quattro squadre: RIM Cerveteri, Roma, Lazio e Ladispoli. Al centro sportivo di Via Graziosi, i più curiosi potranno vedere da vicino le partite della nuova disciplina calcistica dedicata ad un pubblico over. Infatti, per l’occasione, sono previste 2 categorie: over 60 e over 67. È già da diversi mesi che le squadre RIM partecipano ai tornei della nostra Regione e non solo. Ora, finalmente, potranno giocare tra le mura amiche contro delegazioni di squadre professionistiche e con i cugini ed eterni rivali di Ladispoli. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

