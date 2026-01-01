A Bassano Romano degustazioni gratis di dolci tradizionali della Tuscia
Il 6 gennaio, presso Villa Giustiniani a Bassano Romano, si svolge la seconda edizione di “Dolci assaggi della Tuscia”. Dalle 9 alle 13, sarà possibile partecipare a degustazioni gratuite di dolci tradizionali della zona, offrendo un’occasione per scoprire i sapori autentici della Tuscia in un ambiente tranquillo e accogliente. L’evento rappresenta un momento di valorizzazione delle tradizioni gastronomiche locali.
Martedì 6 gennaio, dalle ore 9 alle ore 13, villa Giustiniani di Bassano Romano fa da cornice alla seconda edizione di “Dolci assaggi della Tuscia”. L'evento, offre al pubblico una degustazione gratis di dolci creati con i prodotti autentici del cammino della Romea Strata, accompagnata da musiche. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Leggi anche: Un viaggio per scoprire le eccellenze della Tuscia con degustazioni di olio, vino e formaggio
Leggi anche: 1 Novembre, i dolci tradizionali di questo periodo
Terreno agricolo diventa Bosco, il ricorso al Consiglio di Stato contro il Comune Bassano Romano, Carlo Leoni impugna il provvedimento del sindaco: “Terreno agricolo classificato erroneamente come bosco”. Il Comune ha 20 giorni per rispondere - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.