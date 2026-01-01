A Bardolino in 158 sono entrati nel 2026 tuffandosi nelle acque del lago

La mattina del primo gennaio 2026 ha visto le sponde di Bardolino animarsi di un entusiasmo contagioso nonostante le temperature rigide. Circa centosessanta coraggiosi hanno scelto di accogliere il nuovo anno sfidando il gelo con il tradizionale tuffo nelle acque del Lago di Garda, un.

