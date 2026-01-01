49° Capodanno di Corsa – Pastorini e Tamburi firmano l’edizione del freddo

La 49ª edizione del Capodanno di Corsa si è svolta questa mattina in condizioni climatiche rigide, con temperature intorno ai –2/–3°C. Nonostante il freddo intenso, i partecipanti hanno preso parte alla tradizionale manifestazione, che quest’anno è stata firmata da Pastorini e Tamburi. Una prova di resistenza e passione per gli amanti della corsa, anche nelle condizioni più difficili.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.