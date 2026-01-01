49° Capodanno di Corsa – Pastorini e Tamburi firmano l’edizione del freddo
La 49ª edizione del Capodanno di Corsa si è svolta questa mattina in condizioni climatiche rigide, con temperature intorno ai –2/–3°C. Nonostante il freddo intenso, i partecipanti hanno preso parte alla tradizionale manifestazione, che quest’anno è stata firmata da Pastorini e Tamburi. Una prova di resistenza e passione per gli amanti della corsa, anche nelle condizioni più difficili.
Condizioni climatiche proibitive hanno caratterizzato la 49ª edizione del Capodanno di Corsa, disputata questa mattina con temperature prossime ai –2–3°C. Il gelo ha inciso sensibilmente sull’andamento tecnico e sui riscontri cronometrici, ma non ha frenato la partecipazione: circa 300 atleti si sono presentati al via sulla distanza di circa 13 km, tra gara competitiva e non competitiva. La manifestazione era valida come 1ª prova del 34° Grand Prix 2026. Gara maschile La prova maschile si è sviluppata su ritmi elevati sin dalle prime battute. Dopo il primo giro breve, al comando si portava un drappello di cinque atleti composto da Michele Pastorini, Donal Coakley, Samuele Oskar Cassi, Alessandro Tartaglini e Luca Boinega, con Damiano Corsi e Gianluca Notturni immediatamente alle spalle. 🔗 Leggi su Lortica.it
