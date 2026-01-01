Dopo 28 anni dalla fuga del virus della rabbia, l’Inghilterra vive ancora sotto una quarantena forzata, isolata dal resto dell’Europa. In questo contesto, la narrazione esplora l’evoluzione di un mondo segnato dalla minaccia degli zombi, tra violenza e metafore sociali. La recensione analizza come questa storia, pur mantenendo toni sobri, rifletta sulle conseguenze di un’epidemia lunga e sulle sfide di una società isolata.

Ventotto anni dopo la fuga del virus della rabbia da un laboratorio di armi biologiche, l’Inghilterra è rimasta segregata dal resto dell’Europa attraverso una quarantena forzata. Su un’isola collegata alla terraferma da un ponte sorvegliato militarmente, un piccolo gruppo di superstiti ha trovato un equilibrio precario, convivendo ai margini del territorio controllato dagli infetti. Qui vive il dodicenne Spike, nato dopo l’apocalisse zombi, che si prende cura della madre Isla, sempre più debilitata da una grave malattia. In 28 anni dopo, Spike intraprende un viaggio di iniziazione verso la terraferma in compagnia del padre Jamie, cacciatore esperto che intende insegnargli l’arte della sopravvivenza in quelle terre ostili e selvagge, popolate da morti viventi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - 28 anni dopo: l’apocalisse zombi tra violenza e metafore – Recensione

