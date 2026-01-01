2026 | una sfilza di rincari dal 1 gennaio

A partire dal 1° gennaio 2026, numerosi settori in Italia subiranno aumenti dei prezzi e delle tariffe. Dai trasporti alle accise, passando per prodotti di consumo e servizi finanziari, queste variazioni influenzeranno il quotidiano di cittadini e imprese. È importante conoscere i dettagli delle novità per affrontare con consapevolezza i cambiamenti economici previsti nel nuovo anno.

Sfilza di rincari, dalle autostrade alle sigarette: ecco cosa aumenta nel 2026 - Cresce il prezzo del diesel, salgono l'imposta di soggiorno, le assicurazioni e le tasse sui pacchi. msn.com

Dal 1° gennaio 2026 aumentano le sigarette: la tabella dei rincari pacchetto per pacchetto - Ogni pacchetto costerà di più: ecco quanto aumenta davvero il prezzo, con la tabella. urbanpost.it

Una sfilza di rincari, dalle autostrade alle sigarette. Il Gregge,afflitto dalla sindrome di Stoccolma, quel morbo oscuro che porta ad amare i propri carnefici, genuflesso come Fantozzi a governo e Meloni,ripete:”Come è buono lei” ! Ansa.it x.com

Dalle autostrade alle sigarette, dai pacchi alle transazioni finanziarie, il 2026 si apre all'insegna dei rincari. #ANSA - facebook.com facebook

