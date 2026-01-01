2025 positivo ma non senza macchia | a voi i venti peggiori dischi italiani dell’anno

Nel 2025, la scena musicale italiana ha visto alcune uscite meno riuscite, ma senza eccessi o sorprese. La nostra selezione dei venti dischi più deboli dell’anno riflette un panorama in cui anche le produzioni meno fortunate si inseriscono nella normale evoluzione del settore. Un’analisi senza giudizi affrettati, per offrire uno sguardo equilibrato su un anno musicale complesso e variegato.

Un vago ottimismo accompagna la nostra selezione dei peggiori dischi usciti nell’anno solare 2025. Non solo perché non abbiamo avuto l’imbarazzo della scelta, anzi, sarebbe stato difficile andare oltre la ventina, ma perché l’impressione è che anche i canoni più sgraziati siano rientrati nell’ordine del normale andamento della discografia. Ci spieghiamo meglio: non arriveremo mai, è normale, è anche per certi aspetti sano, a non avere pop commerciale scadente e privo di significato, trap inutilmente sboccato, superficiale e privo di idee; o, banalmente, un personaggio come Bello Figo, che ci sentiamo di segnalare come trionfatore al ribasso quest’anno. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Il 2025 è stato l’anno delle nuove cantautrici italiane ma voi non lo sapete: quali sono i venti migliori album al femminile che non dovete perdervi – La gallery

Leggi anche: “I sette peggiori piatti italiani”? C’è l’insalata di nervetti ma anche la stigghiola (ma è una classifica ‘particolare’)

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

SALUTE, scenari. Pubblicato il Rapporto Osservasalute 2025: numerose cronicità figlie di stili di vita sempre meno sani.

Che vittoria per Errani e Paolini! Esordio senza macchia alle Wta Finals - Prestazione che lascia ben sperare anche per il singolare di Jasmine contro Sabalenka A Riad sventola fiera la bandiera italiana. gazzetta.it

I dieci migliori dischi del 2025

chioggiaazzurra.it. . ULSS 3 - UN BILANCIO POSITIVO MA SI POTREBBE FARE ANCORA MEGLIO Chioggia, 29 dicembre 2025 - Micaela Brombo Ieri si è tenuto l’incontro di fine anno organizzato dalla ULSS 3 Serenissima in cui si è fatto un bilancio dell’azie - facebook.com facebook