1° gennaio | Madre di Dio il nuovo anno inizia con la preghiera di affidamento a Maria

Il 1° gennaio, festa di Maria Madre di Dio, segna l’inizio del nuovo anno con una preghiera di affidamento. Questa giornata ricorda il ruolo di Maria come madre di Gesù e, attraverso di lei, di tutti noi, affidando il cammino dei giorni futuri alla sua protezione e intercessione. È un momento di riflessione e speranza, che invita a iniziare l’anno con fiducia e serenità.

La festa liturgica che apre il nuovo anno vuole esaltare Maria come Madre di Dio affidando tutti i giorni che verranno a Colei che partorendo il Figlio di Dio ha partorito anche tutti noi alla salvezza. Oggi la Chiesa solennizza Maria come Madre di Dio, regina di tutta la corte celeste e dei santi. Nel. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

