1° gennaio | Madre di Dio il nuovo anno inizia con la preghiera di affidamento a Maria

Il 1° gennaio, festa di Maria Madre di Dio, segna l’inizio del nuovo anno con una preghiera di affidamento. Questa giornata ricorda il ruolo di Maria come madre di Gesù e, attraverso di lei, di tutti noi, affidando il cammino dei giorni futuri alla sua protezione e intercessione. È un momento di riflessione e speranza, che invita a iniziare l’anno con fiducia e serenità.

La festa liturgica che apre il nuovo anno vuole esaltare Maria come Madre di Dio affidando tutti i giorni che verranno a Colei che partorendo il Figlio di Dio ha partorito anche tutti noi alla salvezza. Oggi la Chiesa solennizza Maria come Madre di Dio, regina di tutta la corte celeste e dei santi.

Maria SS. Madre di Dio, guida alla festa che apre l'anno civile - Il 1° gennaio si celebra Maria Santissima Madre di Dio e la Giornata Mondiale della Pace: significato teologico, storia e riflessione spirituale ... famigliacristiana.it

1 gennaio, santo del giorno: Maria Santissima Madre di Dio - Il 1° gennaio la Chiesa celebra Maria Santissima Madre di Dio, la Theotokos, Colei che ha dato al mondo il Figlio eterno del Padre. erreemmenews.it

1 GENNAIO | INIZIA L’ANNO NELLE BRACCIA DI MARIA, MADRE DI DIO | PREGHIERA DI AFFIDAMENTO

1° Gennaio 2026 Maria SS. Madre di Dio/A dal Vangelo di Luca (Lc 2,16-21) «I pastori trovarono Maria e Giuseppe e il bambino» L’inizio dell’anno civile al 1° gennaio fu fissato da Giulio Cesare nel 46 a.C. e festeggiato con riti pagani, come oggi, antitetici alla - facebook.com facebook

Giovedì 1 gennaio oggi si celebra la solennità di Maria SS. Madre di Dio, prima festa mariana comparsa nella Chiesa occidentale. Originariamente la festa rimpiazzava l'uso pagano delle "strenae" (strenne), i cui riti contrastavano con la santità delle celebrazi x.com

