1 gennaio 1449 la nascita di Lorenzo de' Medici | chi era il Principe senza corona
Il 1 gennaio 1449, a Firenze, nasceva Lorenzo de’ Medici, noto come “il Magnifico”. Figura di grande rilievo nel Rinascimento, fu un importante statista, mecenate e intellettuale. La sua vita e il suo operato hanno lasciato un’impronta duratura sulla storia culturale e politica della città, rendendolo uno dei personaggi più rappresentativi di quell’epoca.
Firenze, 1 gennaio 2026 - Il 1 gennaio del 1449 nasceva Lorenzo de’ Medici, divenuto celebre come “il Magnifico”. Il suo destino è preannunciato dal ritratto giovanile che, tra il 1459 e il 1462, Benozzo Gozzoli esegue nell’affresco della cavalcata dei Magi all’interno della cappella di Palazzo Medici Riccardi. Il giovane rampollo della famiglia più in vista della città è al centro del dipinto in abiti cavallereschi e in sella a un destriero. Un’età precoce che non impedisce a suo nonno Cosimo e a suo padre Piero di fare grandi progetti per lui. Lorenzo sarà il futuro capo della famiglia, dei suoi affari, e di Firenze: banchiere, uomo politico, mecenate, poeta e scrittore, lascerà un segno indelebile nella storia come l’incarnazione più completa del principe umanista. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Lorenzo De Tommaso, chi era lo studente morto a Roma. Il giallo dello smartphone: «Consegnato il giorno dopo da un amico»
Leggi anche: Carenza Medici di Famiglia, Medici senza Carriere: I medici ci sono ma non vogliono fare tale professione
1 gennaio 1449, la nascita di Lorenzo de' Medici: chi era il Principe senza corona.
1 gennaio 1449, la nascita di Lorenzo de' Medici: chi era il principe senza corona - Le curiosità sul Magnifico, dal soprannome al rapporto con Leonardo Da Vinci. msn.com
Mercoledì 7 gennaio la città celebra il 229° anniversario della nascita del Tricolore con una serie di eventi istituzionali, culturali e sociali, tra cui la lectio magistralis di Corrado Augias al Teatro Valli. L'8 gennaio, Reggio Emilia accoglierà la Fiaccola olimpica in - facebook.com facebook
Percorso nascita: martedì 13 e martedì 27 gennaio incontri preparto on line dalle 15.00 alle 17.00 per donne che desiderano partorire al #Burlo Per informazioni bit.ly/3YgaFdC #incontripreparto #nascita x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.