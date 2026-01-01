1 gennaio 1449 la nascita di Lorenzo de' Medici | chi era il Principe senza corona

Il 1 gennaio 1449, a Firenze, nasceva Lorenzo de’ Medici, noto come “il Magnifico”. Figura di grande rilievo nel Rinascimento, fu un importante statista, mecenate e intellettuale. La sua vita e il suo operato hanno lasciato un’impronta duratura sulla storia culturale e politica della città, rendendolo uno dei personaggi più rappresentativi di quell’epoca.

Firenze, 1 gennaio 2026 - Il 1 gennaio del 1449 nasceva Lorenzo de’ Medici, divenuto celebre come “il Magnifico”. Il suo destino è preannunciato dal ritratto giovanile che, tra il 1459 e il 1462, Benozzo Gozzoli esegue nell’affresco della cavalcata dei Magi all’interno della cappella di Palazzo Medici Riccardi. Il giovane rampollo della famiglia più in vista della città è al centro del dipinto in abiti cavallereschi e in sella a un destriero. Un’età precoce che non impedisce a suo nonno Cosimo e a suo padre Piero di fare grandi progetti per lui. Lorenzo sarà il futuro capo della famiglia, dei suoi affari, e di Firenze: banchiere, uomo politico, mecenate, poeta e scrittore, lascerà un segno indelebile nella storia come l’incarnazione più completa del principe umanista. 🔗 Leggi su Lanazione.it

