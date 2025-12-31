zootropolis 2 batte frozen ii e diventa il film animato disney con i migliori incassi

Zootropolis 2 si conferma il film animato Disney di maggior successo, superando Frozen II in termini di incassi. Il sequel continua a ottenere ottimi risultati al botteghino, consolidando la sua posizione tra i titoli più apprezzati dal pubblico. Questo risultato evidenzia la crescita dell’interesse verso le nuove produzioni Disney e il forte legame con gli spettatori di tutte le età.

Il recente sequel sta continuando a scalare le classifiche dei titoli con la migliore accoglienza ai box office, stabilendo nuovi record. Zootropolis 2 ha ottenuto un nuovo record di incassi: il film animato ha infatti battuto Frozen II - Il segreto di Arendelle ottenendo degli incassi pari a 1,46 miliardi di dollari in tutto il mondo. La cifra rappresenta il miglior risultato mai ottenuto da un progetto targato Walt Disney Animation. Gli incassi record ottenuti da Zootropolis 2 Frozen II - Il segreto di Arendelle, nel 2019, aveva incassato 1,45 miliardi di dollari. Negli ultimi giorni, grazie alle proiezioni durante le vacanze di Natale, Zootropolis 2 (di cui potete leggere la nostra recensione) ha raggiunto quota 333 milioni di dollari negli . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

