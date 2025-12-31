Zirkzee segna ma il futuro resta aperto | la Roma continua a trattare

Joshua Zirkzee ha concluso il 2025 segnando un gol con il Manchester United, ma il suo futuro rimane incerto. La Roma continua a valutare le opzioni di mercato, mantenendo aperte le possibilità di un trasferimento. La partita contro il Wolverhampton ha evidenziato alcune criticità, anche se il gol dell’attaccante olandese rappresenta un segnale positivo. La situazione del giocatore rimane quindi in evoluzione, con sviluppi da seguire nei prossimi mesi.

Il 2025 di Joshua Zirkzee si è chiuso con una rete, ma non con una serata da incorniciare. Il pareggio interno del Manchester United contro il Wolverhampton ha lasciato più ombre che luci, nonostante il gol dell’attaccante olandese. Intanto, sullo sfondo, la trattativa con la Roma continua a scorrere, senza accelerazioni improvvise ma nemmeno con segnali di rottura. Zirkzee, Manchester United Il gol e una prestazione a due facce. A Old Trafford è stato proprio Zirkzee a sbloccare il risultato al 27’. Ricevuta palla al limite, controllo rapido, dribbling secco e sinistro verso la porta: una conclusione deviata in modo decisivo da un difensore che ha spiazzato il portiere. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

