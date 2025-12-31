Zes agricola e detassazione dei redditi un tesoretto per i coltivatori del Sud

La Zes agricola e la detassazione dei redditi rappresentano un'opportunità significativa per i coltivatori del Sud. La legge di Bilancio 2026, seppur snella, ha introdotto misure importanti che rafforzano il settore agroalimentare, evidenziando l’attenzione del Governo verso questa filiera strategica. Questi strumenti fiscali mirano a stimolare la crescita e la sostenibilità delle imprese agricole nelle regioni meridionali.

Nonostante una legge di Bilancio 2026 light, l?agroalimentare ha portato a casa un pacchetto di misure importanti che conferma la priorità assegnata dal Governo al settore.

